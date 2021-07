Covid, in 8 regioni il contagio torna ad aumentare

«A far l'amore comincia tu» successo mondiale di Raffaella Carrà: video e testo

Con la diffusione della variante Delta sono arrivati i primi segnali di incremento. Corsa a vaccinare i cinquantenni e i sessantenni

ROMA — In 8 regioni italiane sono stati registrati i primi segnali di un nuovo incremento del contagio da Covid19 dopo 15 settimane consecutive di riduzione. Lo ha rilevato il fisico Giorgio Sestili sulla pagina Facebook "Coronavirus-Dati e analisi scientifiche".

Le regioni in questione sono Sicilia, Abruzzo, Campania, Marche, le province autonome di Trento e Bolzano, Veneto e Sardegna.

In molti Paesi europei il contagio è di nuovo in incremento anche se ospedalizzazioni e decessi restano bassi grazie alle campagna vaccinale. La popolazione a rischio è ovviamente quella non ancora vaccinata, i giovani ma soprattutto cinquantenni e sessantenni, fra i quali forme gravi della polmonite da Covid sono molto più frequenti.