Covid, in Italia Rt a 0,63, incidenza in picchiata in Toscana

Tutte le regioni resteranno in zona bianca anche la prossima settimana. Nelle ultime 24 ore individuati 794 nuovi positivi sul territorio nazionale

ROMA — Oggi il ministro Speranza, per la prima volta dopo molti mesi, non firmerà nessuna ordinanza alla luce del nuovo monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità sull'andamento dell'epidemia di Covid. Il quadro generale continua a migliorare e tutte le regioni potranno restare in zona bianca anche la prossima settimana. L'incidenza settimanale è bassa, 9 nuovi casi di contagio ogni 100mila abitanti, meno di 8 in Toscana. Anche l'indice Rt di trasmissione del contagio è basso, 0.63. Resta l'allarme per la diffusione delle nuove varianti anche se le raccomandazioni dell'Iss non parlano di nuove restrizioni ma di tracciare il più possibile i contatti dei nuovi positivi e vaccinare, vaccinare, per aumentare la percentuale di italiani che ha completato il ciclo con la seconda dose: allo stato attuale sono poco più di 19 milioni in Italia, il 35,6% del totale della popolazione, e 1 milione 114mila in Toscana (percentuale analoga a quella nazionale).

Per quanto riguarda il bollettino odierno, nelle ultime 24 ore in Italia sono stati diagnosticati 794 positivi al Covid. Ieri erano stati 882. I nuovi casi sono stati individuati a fronte di 199.238 tamponi molecolari o antigenici rapidi, 11mila in più rispetto a ieri. Il tasso di positività quindi scende allo 0,4%.

I ricoverati per Covid in ospedale aono 1.469, 63 in meno, e 213 quelli in terapia intensiva, 16 in meno.

Le persone decedute per Covid in Italia dall'inizio della pandemia sono 127.615, i casi di infezione 4.261.000.

Gli attualmente positivi in Italia continuano a diminuire, oggi sono 47.779, 1.579 in meno.

Oggi le due regioni che hanno più di 100 nuovi di Covid sono Lombardia (143) e Sicilia (115).

Per leggere il bollettino di oggi della Regione Toscana clicca qui.