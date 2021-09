Epidemia in discesa, Rt a 0,85 e incidenza a 54

Sono 17 le regioni a rischio basso, tra cui anche la Toscana. Il tasso di occupazione dei posti letto in rianimazione è in lieve diminuzione, al 6,3%

ROMA — In base alla bozza del monitoraggio dell'Iss e del Ministero della Salute continua a scendere, nel periodo 25 Agosto - 7 Settembre 2021, l'Rt nazionale è allo 0,85, contro lo 0,92 della scorsa settimana.

Anche l'altro parametro, l'incidenza dei casi settimanali per 100mila abitanti, è in calo per la terza settimana consecutiva. Adesso è a 54, sette giorni fa era a 64 e due settimane fa era a 74 (periodo 10-16 Settembre).

Sono Sicilia, Provincia autonoma di Bolzano e Calabria le Regioni e Province autonome che registrano questa settimana il valore più alto relativo all’incidenza dei casi di Covid per 100mila abitanti.

In Sicilia il valore dell'incidenza è a 109,1, nella Provincia autonoma di Bolzano è 90,5 e in Calabria a 84,8.

Sono quattro le Regioni e Province autonome che risultano classificate a rischio moderato: Abruzzo, Molise, Provincia autonoma di Bolzano e Provincia autonoma di Trento), rispetto alle 3 della scorse settimana.

Le restanti 17 Regioni risultano classificate a rischio basso, come la Toscana. Solo la Provincia autonoma di Bolzano riporta un'allerta

di resilienza. Nessuna riporta molteplici allerte di resilienza.

Il tasso di occupazione in terapia intensiva dei malati di Covid è in lieve diminuzione al 6,1%, con il numero di persone ricoverate in diminuzione da 563 (rilevazione del 7 Settembre) a 554 (rilevazione del 14 Settembre). Lo stesso valore nella scheda sugli indicatori

decisionali che accompagna il monitoraggio settimanale, ora all'esame della cabina di Regia, aggiornato al 14 settembre, vede un valore ancora più basso: 5,8.

Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale diminuisce leggermente al 7,2%. Il numero di persone ricoverate in queste aree è in diminuzione da 4.307 (rilevazione 7 Settembre) a 4.165 (rilevazione 14 Settembre).