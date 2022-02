In Italia 118.994 nuovi positivi e 395 morti

Sono tutti in diminuzione gli indicatori dell'epidemia di Covid a parte il tasso di positività sul totale dei test che sale di 2 punti

ROMA — Migliora la situazione in Italia sul fronte della pandemia di Covid anche se il tasso di positività resta molto elevato, 12,3%.

Nel bollettino nazionale di oggi i nuovi contagiati sono 118.994, 15mila in meno rispetto a 24 ore fa e a fronte di 954mila tamponi, 250mila in meno.

Le vittime sono invece 395 (ieri erano state 427). Il totale dei deceduti per il virus sale a 147.320.

Gli attualmente positivi sono 2.407.626, in calo di 68.888 unità. I dimessi e i guariti sono invece 187.816 in più.

Continua la diminuzione dei ricoverati in ospedale: 1.524 nelle terapie intensive, 25 in meno, e 19.550 nei reparti ordinari, 323 in meno.

Qui sotto la tabella del Ministero della salute con i dati di tutte le Regioni. Per leggere i dettagli del bollettino Covid della Regione Toscana clicca qui.

Tabella Ministero della salute