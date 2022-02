L'Italia supera le 150mila vittime del Covid

Montagnier, l'ultimo comizio a Milano con i no green pass: «I vaccini non funzionano»

Quelle del bollettino nazionale di oggi sono 325. I nuovi contagiati invece sono 75.861 a fronte di 683mila tamponi molecolari o antigenici

ROMA — Gli indicatori dell'epidemia di Covid stanno tutti migliorando, gradualmente ma con costanza. L'unico che resta a livelli elevatissimi è quello dei deceduti per l'infezione, quasi un'anomalia italiana a cui gli scienziati non hanno ancora trovato una spiegazione, a meno che non dipenda dalle modalità del conteggio, visto che il nostro Paese continua a considerare allo stesso livello i morti per la polmonite da SarsCov2 e quelli che muoiono per altre patologie ma sono positivi al Covid.

Nel nuovo bollettino nazionale le vittime sono così 325 e portano il totale a 150.221. I nuovi casi di contagio invece sono 75.861, circa 6.000 in meno rispetto a ieri, individuati a fronte di 683mila tamponi, compresi quelli di controllo su contagiati già noti.

Il tasso di positività è dell'11,1%, lo stesso di ieri. Per quanto riguarda i ricoverati per Covid in ospedale, oggi sono 1.322 in terapia intensiva, 28 in meno di ieri, e 17.354 nei reparti ordinari, ovvero 578 in meno.

Complessivamente sfiorano i 12 milioni gli italiani che hanno contratto l'infezione da SarsCov2 mentre gli attualmente positivi sono 1.813.274, in calo di 61.351 rispetto a ieri. I dimessi e i guariti di oggi sono 137.221.

