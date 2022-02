Il giudice stoppa il padre no-vax e il figlio si vaccina

Ucraina, le truppe britanniche si addestrano con quelle della Nato in Estonia

Il ragazzo ha 17 anni e insieme alla madre ha chiesto aiuto al tribunale per potersi vaccinare contro il Covid. La coppia è sposata e convivente

FIRENZE — Il padre, convinto no-vax, non consentiva al figlio 17enne di vaccinarsi contro il Covid e alla fine il ragazzo, con il supporto della madre, ha ottenuto il via libera alla somministrazione del siero grazie a una sentenza di un giudice del tribunale fiorentino.

In Italia e in Toscana si erano già verificati casi del genere ma questa volta la vertenza non ha riguardato i figli di una coppia di separati ma di coniugi sposati e conviventi.

L'adolescente avrebbe deciso di vaccinarsi per l'impossibilità, senza il green pass, di svolgere una lunga serie di attività che gli stavano a cuore, la scuola prima di tutto e, poi il calcio e le uscite con gli amici.

Il giudice ha preso atto della sua volontà e ha emanato il provvedimento che ha dato il via libera alla vaccinazione con il consenso della madre e nonostante l'opposizione del padre.