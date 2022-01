Covid in Italia, 157 morti e 155.659 nuovi casi

Sono quasi 2 milioni gli italiani che risultano attualmente positivi al Coronavirus. Calo giornaliero per i decessi e per i nuovi tamponi positivi

ROMA — Nelle ultime 24 ore sono stati 155.659 i tamponi positivi processati e registrati in tutta Italia, in calo rispetto ai 197.552 rilevati ieri. In calo anche i decessi che sono passati da 184 ai 157 dell'ultimo rilevamento del ministero della Salute.

Sono 993.201 i tamponi analizzati nelle ultime ore tra molecolari ed antigenici rapidi, ieri erano stati pù di un milione, per la precisione 1.220.266.

Il tasso di positività è al 15,7% rispetto al 16,2 di ieri.

In terapia intensiva sono ricoverati 1.595 pazienti, 38 in più tra ieri ed oggi. I ricoverati con sintoni nei reparti ordinari sono, invece, 717 in più per un totale in tutta Italia di 15.647 posti occupati negli ospedali.

Ci sono 1.943.979 di italiani attualmente positivi al Covid-19, un incremento di 125.086 rispetto alle 24 ore precedenti.

I dimessi e guariti sono 30.399 in più rispetto a ieri.