Covid, in Italia 548 morti e 20.331 nuovi contagi

Calano i decessi ma aumentano i nuovi casi di Coronavirus, 5.000 in più rispetto al rilevamento delle ventiquattro ore precedenti

ROMA — Sono 20.331 i nuovi casi di Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, è il dato che emerge dall'aggiornamento del bollettino nazionale. I deceduti sono 548 in calo rispetto ai 649 delle 24 ore precedenti.

I deceduti diminuiscono dopo l'incremento di 300 morti rilevato tra il 4 ed il 5 Gennaio.

Gli attualmente positivi sono 568.712, 449 in meno rispetto alle 24 ore precedenti.

I ricoveri in ospedale scendono a 23.174, sono 221 in meno oggi mentre aumentano i pazienti ricoverati nelle terapie intensive, 2 in più.

I guariti registrati nell'arco delle ultime 24 ore sono 20.227.

Il Veneto è sempre la regione con il maggiore incremento giornaliero con altri 3.638 contagi, seguono i 1.581 casi registrati in Puglia, ed i 1.576 rilevati in Emilia Romagna.

