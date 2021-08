Covid, in Italia altri 4.200 positivi e 22 vittime

Crolla il numero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore e quindi diminuisce anche il numero di nuovi contagi. In crescita i ricoveri in ospedale

ROMA — Sono 4.200 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, in calo di circa 1.500 unità rispetto a ieri ma a fronte di un numero di tamponi dimezzato, 102mila contro 203mila. Raddoppiano invece le vittime del virus, oggi sono 22 contro le 11 di 24 ore fa.

Purtroppo aumentano anche i ricoveri in ospedale, oggi nei reparti ordinari sono 115 in più per un totale di 2.786 degenti. I malati gravi in terapia intensiva sono invece 329, 39 in più.

Il tasso di positività è del 4%, in netto aumento rispetto al 2.8% di ieri.

Le regioni che hanno registrato i più alti incrementi di positivi sono la Sicilia (923 a fronte di 17mila tamponi), l'Emilia Romagna (642 a fronte di 13mila tamponi), la Toscana (492 a fronte di appena 6.400 tamponi), la Puglia (474 a fronte di 5.504 test).