Assalto ai vaccini in spiaggia

Nel giorno di avvio dell'iniziativa è stato necessario portare a 200 il numero di dosi inoculate entro stasera all'interno del camper della Regione

FOLLONICA — Ha superato le aspettative l'adesione a Vaccini in spiaggia, l'iniziativa promossa dalla Regione Toscana nell'ambito del progetto GiovaniSìVaccinano per promuovere la somministrazione del siero anti-Covid soprattutto fra le nuove generazioni.

Già 20 minuti prima dell’apertura del camper attrezzato come punto mobile per i vaccini da spiaggia, le richieste pervenute tramite il portale regionale prenovaccino.sanita.toscana.it erano 150, tante quante le dosi che si prevedeva di somministrare oggi dalle 10 alle 24. Una risposta che ha spinto la Asl Toscana Sud est ad aggiungere altre 50 dosi al pacchetto odierno, così da portare il numero di somministrazioni a 200.

Al momento il più giovane vaccinato sulla spiaggia è un ragazzo di 12 anni ma sono tanti gli adolescenti con meno di 18 anni che hanno aderito così come le persone di altre fasce di età. Evidentemente la comodità di vaccinarsi sul luogo di vacanza è apprezzata.

“Nove ventenni su 10 in Toscana hanno già deciso di vaccinarsi e il 57% è già vaccinato con prima dose, dando così una grande lezione a chi li ha dipinti, per mesi, come irresponsabili - ha commentato Bernard Dika, consigliere speciale del governatore Giani su giovani e innovazione, presente oggi all'avvio delle somministrazioni - In spiaggia convinceremo i genitori dei minorenni, che hanno già aderito al 44%, e i trentenni, fermi al 72% di adesione. La Regione Toscana è tra i giovani, pronta a chiarire dubbi. È il momento di fare la differenza, anche vaccinandosi in spiaggia”.

Il progetto GiovaniSìVaccinano è stato avviato lo scorso fine settimana in stretta collaborazione con Anci Toscana e le Aziende sanitaria Toscana nord ovest e Toscana sud est.

Per conoscere le prossime tappe di Vaccini in spiaggia e come fare per prenotarsi clicca qui.

Lo staff di Vaccini in spiaggia