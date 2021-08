Decolla l'operazione "Vaccini in spiaggia"

Il servizio è aperto a tutte le persone dai 12 anni in su ed è prenotabile attraverso il portale regionale. Ecco quali sono le località coinvolte

TOSCANA — Decolla in Toscana un nuovo servizio rivolto soprattutto alle persone più giovani anche se in realtà è a disposizione di tutti, basta avere dai 12 anni in su.

Si tratta di Giovani sì vaccinano in spiaggia, presentato oggi dal governatore Eugenio Giani con il consigliere Bernard Dika.

In questa prima fase le dosi di vaccino a disposizione sono 150, prodotte dalla Pfizer, e saranno somministrate dal 7 al 12 Agosto sulle spiagge di Follonica (7 Agosto), Capalbio (8 Agosto), Porto Santo Stefano (9 Agosto), Fonteblanda (10 Agosto), Marina di Grosseto (11 Agosto), Castiglione della Pescaia (12 Agosto). Dal 13 Agosto in poi saranno coinvolte altre località della costa toscana.

La vaccinazione in spiaggia è prenotabile attraverso il portale regionale prenotavaccino.sanita.toscana.it. Dopo la registrazione, al momento di scegliere la provincia dove ci si vuole fare vaccinare, bisogna selezionare "VACCINI IN SPIAGGIA" e prenotare la somministrazione scegliendo fra i luoghi e gli orari indicati.

Un avviso per chi abita nella zona di Follonica: questa sera i vaccini disponibili per la giornata di domani, sabato 7 Agosto, sono prenotabili sullo stesso portale direttamente attraverso la finestra last minute, accessibile dalle 19 in poi.