Contagi in aumento, in Versilia la musica si ferma all'una

I sindaci di Viareggio e Camaiore hanno imposto la restrizione per limitare le occasioni di assembramenti tra i giovani e nuovi focolai Covid

VIAREGGIO — In Versilia come in Toscana e in Italia si assiste a una crescita dei contagi da coronavirus e per questo motivo i sindaci di Viareggio e Camaiore hanno deciso di imporre ai locali di cessare la musica all'una di notte, per evitare ulteriori assembramenti tra i giovani.

L'ordinanza di stop alla musica all'una firmata dal sindaco viareggino Giorgio Del Ghingaro è valida fino al 31 Agosto, analogo provvedimento è stato preso dal collega di Camaiore Alessandro Del Dotto.

Un provvedimento con obiettivi simili era stato varato giorni fa dal Comune di Forte dei Marmi che ha vietato feste non regolamentate negli stabilimenti balneari, sono ammesse dal 1 Agosto solo cene con persone sedute e tavoli distanziati.