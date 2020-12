Covid, in Italia superati i due milioni di casi

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 18.040 nuovi casi, il tasso di positività risale al 9,3% ma continuano a diminuire i ricoveri negli ospedali

ROMA — Nella giornata in cui l'Italia entra nuovamente in zona rossa per le misure restrittive emanate dal governo, i casi registrati da inizio epidemia superano i 2 milioni, raggiungendo quota 2.009.317. Nelle ultime 24 ore sono infatti 18.040 (ieri 14.522) i nuovi contagi di Covid a fronte di 193.777 tamponi effettuati, circa 18mila in più di ieri quando erano stati 175.364.

Torna ad aumentare il tasso di positività, il rapporto di casi su test e passa dall’8,3% di ieri al 9,3% di oggi. Gli attualmente positivi sono 593.632 (-5.184 rispetto a ieri), i guariti e dimessi oggi sono 22.718.

Continua la lunga scia delle morti causate dal virus, tra ieri e oggi sono decedute 505 (ieri 553) persone risultate positive al Covid-19. In totale le vittime in Italia raggiungono quota 70.900.

Per quanto riguarda i ricoveri negli ospedali sono 35 i pazienti in meno ricoverati in terapia intensiva per il Covid-19 in Italia, in totale i

ricoverati in rianimazione sono ora 2.589. Diminuiscono anche i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari, 476 in meno rispetto a ieri e il totale è di 24.070.



E' sempre il Veneto a guidare la classifica del maggior numero di nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, seguono Lombardia e Emilia-Romagna.

Veneto 3.837 casi con 22.914 tamponi

Lombardia 2.656 casi con 32.294 tamponi

Emilia-Romagna 1.692 casi con 15.906 tamponi

Lazio 1.519 casi con 15.313 tamponi

Puglia 1.458 casi con 12.308 tamponi

Campania 1.156 casi con 20.404 tamponi

Piemonte 1.057 casi con 9.046 tamponi

Sicilia 853 casi con 8.135 tamponi

Friuli-Venezia Giulia 831 casi con 11.435 tamponi

Toscana 563 casi con 11.680 tamponi

Marche 415 casi con 5.613 tamponi

Sardegna 331 casi con 4.115 tamponi

Liguria 328 casi con 4.621 tamponi

Calabria 244 casi con 3.314 tamponi

Trento 238 casi con 2.565 tamponi

Abruzzo 223 casi con 5.119 tamponi

Umbria 192 casi con 3.772 tamponi

Basilicata 155 casi con 1.681 tamponi

P. A. Bolzano 142 casi con 1.886 tamponi

Molise 115 casi con 1.408 tamponi

Valle d’Aosta 35 casi con 248 tamponi