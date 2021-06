Covid, in Italia 753 positivi in più e 56 morti

Nel totale delle vittime ce ne sono 25 che non risultavano calcolate. Diminuiscono ancora i nuovi casi e le persone ricoverate negli ospedali

ROMA — Nelle ultime 24ore sono stati segnalati 753 positivi al test del coronavirus in Italia, ieri erano stati 927. Sono invece 56 le vittime in un giorno (ieri 28), ma 21 sono relative a ricalcoli della regione Puglia.

I tamponi antigenici e molecolari effettuati sono stati 192.541in aumento a confronto di ieri quando erano stati 188.191. Il tasso di positività è dello 0,4%, ieri era stato dello 0,5%.

Sono 306 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, con un calo di 22 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite.

Gli ingressi giornalieri sono stati 8 (ieri erano stati 12). I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 1.899 , 128 in meno rispetto a ieri.