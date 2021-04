In Italia altri 421 morti e 855 ricoveri in meno

Pandemia Covid-19, i nuovi positivi sono stati quasi 16mila. In calo il tasso di positività e si allenta ancora la pressione sugli ospedali

ROMA — Sempre alto il numero dei decessi per Covid registrato nelle ultime 24 ore in Italia: 421 in più, quando ieri erano stati 380. Le nuove vittime portano il totale dei morti da inizio epidemia a 116.366. I casi registrati sono stati invece 15.943 (ieri 16.974). Sale così a 3.842.079 il numero di persone che hanno contratto il virus in Italia.

I tamponi, molecolari e antigenici, sono stati 327.704 circa 8mila in più rispetto a ieri quando erano stati 319.633. Il tasso di positività si attesta al 4,9%, calando di un punto percentuale da ieri.

Per il quarto giorno consecutivo continua a calare la pressione sugli ospedali: sono 844 in meno i ricoveri nei reparti Covid per un totale di 24.743. Sono invece 51 in meno le persone ricoverate nelle terapie intensive per un totale di 3.366.

Le persone guarite o dimesse nelle ultime 24 ore sono 18.779 mentre gli attuali positivi sono in totale 506.738, 3.285 in meno rispetto a ieri.

Le regioni che oggi hanno registrato più casi sono Lombardia (2.431), Campania (1.994), Puglia (1.537), Lazio (1.474), Sicilia (1.370), Emilia Romagna (1.275), Toscana (1.239) Piemonte (1.200).

Per leggere il bollettino Covid della Toscana cliccare qui.