Covid in Italia, 4mila casi e 125 vittime

Crolla il tasso di positività all’1,6% ed è il più basso del 2021. Nessuna regione ha un incremento di contagi a quattro cifre nelle ultime 48 ore

ROMA — Nelle ultime 24 ore sono stati diagnosticati 4.717 nuovi positivi, 501 in meno rispetto a ieri. Le vittime sono 125 in diminuzione rispetto a ieri anche se ce ne erano 85 che risalivano ai mesi scorsi.

I nuovi casi sono stati individuati a fronte di 286.603 tamponi molecolari e antigenici e il tasso di positività è sceso dall'1,9% di ieri all'1,6 di oggi. Con l'1,6% delle ultime 24 ore il tasso di positività - rapporto casi-tamponi - è al livello minimo del 2021.

Per quanto riguarda i ricoveri, in terapia intensiva sono ricoverati 1.430 malati di Covid, 39 in meno rispetto a 24 ore fa. Nei reparti ordinari sono invece 9.488 i pazienti ricoverati con sintomi, 437 in meno rispetto a ieri.

I casi di contagio in Italia salgono dunque a 4 milioni e 188mila, i deceduti a 125mila.

Per quanto riguarda le regioni, sono tutte al di sotto dei mille nuovi casi in un giorno. Quella con l'incremento più alto è la Lombardia con 828 nuovi positivi a fronte di 47mila tamponi.

