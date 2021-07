In Italia 1.394 nuovi positivi e 13 morti in più

Nuovi positivi al Covid in risalita a fronte di minor numero di test effettuati. Sono invece stabili i ricoveri in rianimazione delle persone malate

ROMA — Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati diagnosticati 1.394 (ieri 1.010) nuovi casi di Covid a fronte di 174.852 tamponi, un numero di test leggermente inferiore a quello di ieri e il tasso di positività sale allo 0,8%. I casi in Italia sono in risalita..

Sono invece 13 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 14 e portano il totale a 127.731.

I dimessi ed i guariti nel bollettino nazionale di oggi sono invece 1.749 per un totale di 4.097.905 persone che hanno superato la malattia.

Gli attualmente positivi scendono a 41.469, 371 in meno rispetto a ieri.

Sono 180 i malati di Covid ricoverat in terapia intensiva in Italia, gli stessi rispetto a 24 ore fa. Anche gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono 8 come ieri. I ricoverati con sintomi nei reparti Covid ordinari sono invece 1.197, in calo di 37 unità rispetto a martedì.

Sono 5 le regioni che hanno registrato incrementi di nuovi casi superiori a 100: Sicilia (219 nuovi casi a fronte di 11.850 tamponi), Lombardia (215 nuovi casi a fronte di 31.272 tamponi), Campania (162 nuovi casi a fronte di 11.996 tamponi), Veneto (149 nuovi casi a fronte di 21.060 tamponi) e Lazio (112 nuovi casi a fronte di 21.377 tamponi).

