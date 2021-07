Casi di Covid in aumento in 11 regioni italiane

Cagliari, botte al rider dai tifosi in festa per l'Italia

ROMA — Dopo molte settimane di calo costante, i nuovi casi di infezione da Covid 19 sono tornati risalire in 11 regioni italiane e fra queste, come avevamo segnalato ieri (clicca qui), c'è anche la Toscana. Le altre sono Sardegna, Sicilia, Abruzzo, Campania, Liguria, Veneto, Lombardia, Marche, Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano. L'incremento medio è del 5%. Lo sottolinea la fondazione indipendente Gimbe.

Nelle rimanenti 10 regioni invece i nuovi casi positivi continuano a diminuire e in tutta Italia sono in calo sia i decessi (-26.4%) che i ricoveri in ospedale (-24,2%), a dimostrazione che la campagna vaccinale di massa sta riducendo i casi di polmonite da Covid-19 gravi o letali nonostante la diffusione in Italia di varianti più contagiose come la Delta.

Il tutto a fronte di un numero di tamponi settimanali che dall'inizio di Maggio è progressivamente diminuito da 662mila a 263mila per poi tornare ad aumentare nell'ultima arrivando a 304mila.

Secondo la fondazione Gimbe è necessario aumentare ulteriormente le attività di test e di tracciamento per meglio fronteggiare il nuovo aumento di casi di contagio.