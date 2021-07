In Toscana nessun decesso per Covid ma nuovi casi raddoppiati

Sono aumentate anche le persone attualmente positive al virus mentre continuano a diminuire i malati ricoverati nei reparti Covid

FIRENZE — L'epidemia di Covid non molla la Toscana e nell'ultima settimana si è registrato un aumento di contagi, anche nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono raddoppiati passando dai 41 di ieri ai 94 di oggi.

Aumentano anche le persone che sono attualmente malate che in Toscana sono 1.486 (+3,2% rispetto a ieri), di queste i ricoverati sono 83 (3 in meno rispetto a ieri), di cui 16 in terapia intensiva (1 in meno). Altre 1.403 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere.

Nota positiva, nelle ultime 24 ore non ci sono stati nuovi decessi, in totale le persone morte per Covid in Toscana restano 6.887.

I nuovi 94 casi sono stati diagnosticati attraverso 4.378 test, di cui il 2,1% è risultato positivo. In totale i tamponi effettuati sono stati poco più di 9mila.

L'età media dei 94 nuovi positivi odierni è di 35 anni circa: il 8% ha meno di 20 anni, 46% tra 20 e 39 anni, 24% tra 40 e 59 anni, 12% tra 60 e 79 anni, 0% ha 80 anni o più.



Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri:

- sono 67.617 i casi complessivi ad oggi a Firenze (37 in più rispetto a ieri), 22.647 a Prato (16 in più), 23.048 a Pistoia (3 in più),

- 13.324 a Massa, 24.717 a Lucca (11 in più), 29.268 a Pisa (4 in più), 17.526 a Livorno (6 in più),

- 22.895 ad Arezzo (2 in più), 13.906 a Siena (1 in più), 9.216 a Grosseto (14 in più).

Sono 57 i casi riscontrati oggi nell'Asl Centro, 20 nella Nord Ovest, 17 nella Sud est.

Sono 7.823 (33 in più rispetto a ieri, più 0,4%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (ASL Centro 3.478, Nord Ovest 3.890, Sud Est 455)