In Italia 3.351 nuovi casi e 83 decessi

Emergenza Covid, i morti per la pandemia sono oltre 126mila, calano i ricoveri sia nei reparti ordinari che nelle terapie intensive

ROMA — Nelle ultime 24 ore sono morte per Covid in Italia 83 persone (ieri 126). Con questo incremento i decessi per la pandemia salgono a 126.002.

Sono 3.351 i nuovi positivi al coronavirus (ieri 3.738). I casi dall'inizio della pandemia sono 4.213.055.

I dimessi ed i guariti sono 3.845.087, cioè 7.569 più di ieri. Gli attualmente positivi in Italia scendono a 241.966, vale a dire 4.304 meno di ieri.

I 3.351 nuovi casi odierni sono emersi dall'analisi di 247.330 test, tra tamponi molecolari e antigenici (ieri 249.911). Il tasso dei tamponi positivi su quelli effettuati cala all'1,3% rispetto all'1,5% di ieri.

Per quanto riguarda la situazione nei reparti Covid degli ospedali italiani: sono 1.095 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, cioè 47 meno di ieri. Nei reparti ordinari ci sono 6.800 pazieni, cioè 392 meno di ieri.

Le regioni con più casi sono Lombardia (620), Sicilia (385) e Campania (331).

