Vaccini anti-Covid, Toscana terzultima per prime dosi somministrate

La nostra regione va meglio in un'altra classifica, quella delle vaccinazioni completate: è decima.

ROMA — La Toscana è terzultima per prime dosi di vaccino anti-covid somministrate ai cittadini, con una percentuale del 39,59% di persone che hanno ricevuto la prima inoculazione.

Peggio della regione del Pegaso hanno fatto solo Calabria (39,44%) e Sicilia (36,09%). La media italiana è del 41,12%. In cima a questa classifica ci sono Molise, le Province autonome di Bolzano e Treno, Liguria e Friuli, tutti sopra al 43%. Sesto il Lazio, la prima grande regione, con il 42,71% di cittadini vaccinati con prima dose.

Per la Toscana va meglio un'altra classifica, quella delle vaccinazioni completate (due dosi o monodose): è decima con una percentuale del 21,72%. La media italiana è del 21,38%.

In fondo alla classifica ci sono Sardegna, Lazio e le due Province autonome. Queste tre realtà, evidentemente, hanno adottato un'altra strategia, quella di vaccinare più persone possibili con una sola dose.

In testa alle regioni con più vaccinazioni completate c'è la Liguria (23,69%) seguita da Basilicata, Piemonte, Marche, Lombardia ed Emilia Romagna.

Il dottor Luca Fusaro, che ha fornito le tabelle che vedete qui sotto, ha spiegato che i dati sono stati aggiornati e calcolati in base alla decisione dell'Ema che ha autorizzato l'utilizzo del vaccino Pfizer ai soggetti dai 12 ai 15 anni: quindi la popolazione in esame per le varie regioni è quella dai 12 anni in su, si tratta di 53.399.242 persone in Italia.

Secondo i dati del Governo la Toscana è al secondo posto per prime dosi somministrate agli over 80, con il 97,25%, dietro al Veneto che è al 99,36%. La media italiana sulle prime dosi è del 90,35%. Sulle seconde dosi agli over 80 la Toscana è ancora seconda, dietro all'Emilia Romagna.

Sempre nei dati del Governo, per le prime dosi agli over 70, la Toscana si trova al dodicesimo posto con l'82,86%, la media italiana è dell'81,79%. Sulle seconde dosi invece è al quindicesimo posto con il 27,27% di persone completamente vaccinate. La media italiana è del 32,30%.