Due regioni cambiano colore, 186.253 nuovi casi di Covid

Epidemia in fase acuta, con un'incidenza nazionale record di quasi 2.000 nuovi casi ogni 100mila abitanti. Un altro picco di vittime, 360 in 24 ore

ROMA — Tornano a crescere in Italia i nuovi contagiati dal Covid: nelle ultime 24 ore ne sono stati individuati 186.253 a fronte di 1 milione e 181mila tamponi. Ieri erano stati 184mila a fronte di un numero di test analogo. Il tasso di positività risale al 16.4% dal 15,6% di ieri.

Purtroppo aumentano anche le vittime: nel nuovo bollettino nazionale sono 360 contro le 316 di ieri, il numero più elevato da quando è iniziata la quarta ondata della pandemia.

Nei reparti Covid ordinari ci sono 371 degenti in più per un totale di 18.019 ricoverati. In lieve aumento anche i pazienti gravi in terapia intensiva, 1.679, 11 in più.

Il ministro della salute Speranza ha firmato l'ordinanza per il cambio di colore di 2 regioni a partire da lunedì prossimo: la Valle d'Aosta che va in zona arancione e la Campania che va in zona gialla. Restano quindi in zona bianca solo Sardegna, Umbria, Molise, Puglia e Basilicata.