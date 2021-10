Record green pass, code in farmacia e 20mila test in un giorno

Putin scocciato con la reporter Usa: «Lei è una bella donna ma non ascolta»

Impennata di nuovi certificati verdi in Italia, in 24 ore ne sono stati emessi 867mila. In Toscana boom di tamponi antigenici rapidi

ROMA — Picco di tamponi antigenici rapidi in Toscana nel primo giorno dell'obbligo del green pass a lavoro: secondo l'Agenzia regionale di sanità (Ars), i test rapiti eseguiti in farmacia nella giornata di ieri sono stati 20.400, e nei prossimi giorni si procederà su tali ritmi, con possibili difficoltà per le farmacie che eseguono i tamponi.

Non pochi problemi infatti stanno vivendo le farmacie, dove già dalla mattina presto in molti si assiepano per fare un tampone e così avere la certificazione verde che dura 48 ore.

Ma c'è preoccupazione da parte della Cgia, l'associazione delle piccole imprese, che rileva come da lunedì prossimo 2 milioni di lavoratori rimarranno a casa perché impossibilitati a farsi il tampone per avere il green pass.

Purtroppo, rileva la Cgia, le farmacie e le strutture pubbliche/private dedicate a questo servizio non sono in grado di fare giornalmente un numero di test sufficienti per coprire la domanda.

Secondo le stime del Governo sarebbero 3 milioni i lavoratori senza il certificato verde, il 13% degli occupati in Italia. Persone che per accedere al posto di lavoro entro fine anno dovranno fare ogni 2 giorni il tampone per avere il green pass.

La regione più no vax è la Sicilia (24,3%) con 625.565 non vaccinati. Poi la Calabria (23,4%,226.745), la Provincia Autonoma di Bolzano

(22,7%, 63.570), la Valle d' Aosta (21%,13.017) e le Marche (20,4%,156.724).

Le regioni più virtuose, invece, sono:Lombardia (14,3% i non vaccinati), Lazio (14,2%) e Toscana (13,8%).

In Italia un solo giorno sono stati emessi ben 860.094 green pass. Nelle scorse 24 ore i tamponi hanno toccato la quota record di 506mila, mentre dalla struttura del commissario Francesco Figliuolo segnalano il trend positivo delle prime dosi di di vaccino: giovedì sono state 73mila, il 34% in più rispetto all'inizio della settimana.