In Italia 10.872 nuovi casi di Covid in 24 ore

Ma i tamponi analizzati sono stati solo 87.889. Altre 415 vittime del virus. Altre 19mila contagiati sono usciti dall'ospedale o guariti

ROMA — Come avviene sempre dopo un giorno festivo, il bollettino nazionale sull'andamento del Covid registra un calo di nuovi casi, oggi sono 10.872 ma su un numero basso di tamponi 87.889. Il tasso di positività (numero di positivi sul totale dei tamponi) risale al 12.3%. I morti sono invece 415 e portano il numero complessivo a 69.214.

I guariti oggi sono 19.632 mentre gli attualmente positivi sono scesi a 613.592, più di 9.000 in meno rispetto a ieri. I dati relativi ai ricoveri in ospedale variano poco: 13 degenti in meno rispetto a 24 fa, di cui 12 occupavano posti di terapia intensiva (quindi il calo può dipendere dai decessi).

La regione che ha registrato il maggior numero di nuovi casi è il Veneto (2.583 con 10.073 tamponi), seguito dall'Emilia Romagna (1.594 con 7.938 tamponi) e dal Lazio (.1205 con. 12.237 tamponi). Seguono la Lombardia con 950 nuovi casi su 10.587 tamponi, la Puglia con 788 nuovi casi e 4.377 tamponi, la Campania con 691 nuovi casi e 9.662 tamponi, la Sicilia con 669 nuovi casi con 6.216 tamponi, il Piemonte con 611 nuovi casi con 5.838 tamponi, la Toscana con 452 nuovi casi con 6.638 tamponi.