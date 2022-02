In Italia 60mila nuovi positivi e 322 vittime

Triplicano i tamponi processati dalle Asl e triplicano anche i nuovi casi di contagio nel bollettino odierno. Situazione stabile negli ospedali

ROMA — Nelle ultime 24 ore in Italia sono risultate positive al Covid 60.029 persone, quasi il triplo rispetto alle 24mila di ieri ma va detto che sono stati analizzati anche il triplo dei tamponi, 603mila contro 231.766 test. Il tasso di positività continua a scendere e arriva al 9,9%.

Le vittime del virus oggi sono 322, in netto aumento rispetto alle 201 di 24 ore fa.

Stabile la situazione negli ospedali con 896 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 32 in meno rispetto a ieri, e 13.076 ricoverati nei reparti Covid ordinari, 299 in meno rispetto a ieri.

Sono 12.554.596 gli italiani contagiati dal Covid dall'inizio della pandemia. Gli attualmente positivi sono 1.291.793, in calo di 30.178 unità.

Per leggere il bollettino Covid della Regione Toscana clicca qui.

Qui sotto la tabella del Ministero della salute con i dati di tutte le Regioni.

Tabella Ministero della salute