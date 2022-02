Covid, in Italia 24.408 nuovi casi e 201 vittime

Mariupol, la città sotto assedio: in trappola tra tank, miliziani e incrociatori russi

Si dimezza come ogni lunedì il numero di tamponi. Il tasso di positività scende al 10,5%. Continua il calo di ricoverati in ospedale

ROMA — Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati diagnosticati 24.408 nuovi contagi da Covid, poco più della metà dei 42.081 di ieri. Un calo che corrisponde al numero di tamponi processati, 231.766 contro i 373mila del giorno prima.

Il tasso di positività scende comunque al 10,5%.

Si allenta ulteriormente la pressione sugli ospedali con 928 pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 6 in meno rispetto a ieri. I ricoverati nei reparti Covid ordinari sono invece 13.375, ovvero 91 in più.

Per leggere il bollettino di oggi della Regione Toscana clicca qui.

Qui sotto la tabella del Ministero della salute con i dati di tutte le regioni.

Tabella Ministero della salute