In Italia 141 vittime e 42.081 nuovi casi di Covid

Diminuiscono i tamponi processati e quindi anche i nuovi positivi. Tasso di positività in crescita all'11,3%. Continua il calo dei degenti in ospedale

ROMA — Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati individuati 42.081, circa 8.000 in meno rispetto a ieri ma sono diminuiti anche i tamponi, oggi sono 372.776 contro i 492.045 di ieri.

Il tasso di positività sale all'11,3, circa un punto in più.

Continuano a diminuire i ricoverati in ospedale, oggi sono 934 in terapia intensiva, 19 in meno, e 13.284, 103 in meno.

In calo anche le vittime, oggi 141, ieri 252.

In fondo all'articolo trovate i dati del bollettino Covid di oggi di tutte le Regioni. Per leggere quello completo della Regione Toscana clicca qui.

Tabella Ministero della salute