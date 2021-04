Covid, in Italia superate le 120mila vittime

Nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 344 decessi per Covid e oltre 13mila nuovi contagi. Il tasso di positività risale ma calano i ricoverati

ROMA — In Italia le vittime del Covid a inizio emergenza sanitaria salgono a quota 120.256. Nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 344 decessi (ieri 373) e 13.385 i nuovi casi di coronavirus (ieri 10.404). Sale così a 3.994.894 il numero di persone che hanno contratto il virus SarsCov2 dall’inizio dell’epidemia.

I nuovi casi sono stati registrati a fronte di 336.336 tamponi antigenici e molecolari, 33.602 in più rispetto a ieri quando erano stati 302.734. Il tasso di positività sale al 4% quando ieri al 3,4%.

Prosegue il calo delle persone ricoverate negli ospedali italiani: i posti letto occupati nei reparti Covid sono 452 in meno rispetto a ieri per un totale di 19.860 ricoverati. I posti letto occupati in terapia intensiva sono 37 in meno e portano il totale dei malati più gravi a 2.711.

Le persone guarite sono salgono a 3.431.867 con le 18.416 guarite nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi sono in calo di oltre 5mila unità, segno che la curva del contagio si sta piegando, in totale le persone affette dal Covid in Italia sono 442.771.

Le regioni con più casi sono Lombardia (2.442), Campania (1.844), Puglia (1.282), Piemonte (1.187), Lazio (1.078), tutte le altre, compresa la Toscana, hanno meno di mille casi giornalieri.

