In Italia altri 342 morti e 654 ricoveri in meno

Dopo oltre un mese i ricoveri in terapia intensiva Covid scendono sotto 3mila. Brusaferro: "L'epidemia sta decrescendo in molte regioni"

ROMA — Sempre alto il numero dei decessi per Covid registrato nelle ultime 24 ore in Italia: 342 in più, quando ieri erano stati 360. Le nuove vittime portano il totale dei morti da inizio epidemia a 118.699. I casi registrati sono stati invece 14.761 (ieri 16.232). Sale così a 3.935.703 il numero di persone che hanno contratto il virus in Italia.

I tamponi, molecolari e antigenici, sono stati 315.700 circa 8mila in più rispetto a ieri quando erano stati 364.804. Il tasso di positività si attesta al 4,7%.

Dopo oltre un mese tornano a scendere le terapie intensive sotto i 3mila ricoveri: sono 42 in meno le persone ricoverate nelle terapie intensive per un totale di 2.979. Sono invece 654 in meno i ricoveri nei reparti Covid per un totale di 21.440.

Le persone guarite o dimesse nelle ultime 24 ore sono 18.779 mentre gli attuali positivi sono in totale 506.738, 3.285 in meno rispetto a ieri.

Le regioni che oggi hanno registrato più casi sono Lombardia (2.509), Campania (1.970), Puglia (1.692), Lazio (1.221), Emilia Romagna (1.104), Piemonte (1.003), Toscana (1.003).

"L'epidemia sta decrescendo in molte regioni, tranne che in alcune. L'incidenza calcolata a ieri sera è pari a 159 contro 182 della scorsa settimana, mentre quella calcolata su domenica scorsa vede una decrescita da 157 a 160. Quindi comunque è sopra i 50 casi per 100mila abitanti", ha detto il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, alla conferenza stampa sull'analisi dei dati

del Monitoraggio settimanale della Cabina di Regia organizzata dal ministero della Salute.

