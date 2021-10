Ok alla terza dose per ultrasessantenni e fragili di tutte le età

Il ministro della salute ha firmato una nuova circolare sui vaccini anti-Covid. Ma devono passare almeno 6 mesi fra la seconda dose e la terza

ROMA — Dopo il via libera dell'Ema, l'autorità europea di vigilanza sui farmaci, e dell'Aifa, l'omologa agenzia italiana, il ministro della salute Roberto Speranza ha firmato un'ordinanza che autorizza la somministrazione della terza dose di vaccino anti-Covid alle persone dai 60 anni in su e quelle di tutte le età considerate ad elevata fragilità per malattie concomitanti o disabilità.

L'unica condizione prevista è che siano trascorsi almeno 6 mesi fra la somministrazione della seconda dose e quella aggiuntiva.

Alle stesse categorie di persone è fortemente raccomandata dal Ministero anche la vaccinazione antinfluenzale.

In Toscana la somministrazione della terza dose è iniziata intorno al 20 Settembre, riservata alle categorie prioritarie indicate dal governo. Per sapere quali sono e come prenotare clicca qui. Vedremo come sarà organizzata l'inoculazione delle terze dosi anche ai fragili e agli over60.

La campagna per la vaccinazione antinfluenzale invece comincerà il 25 Ottobre. Per sapere come funziona e come aderire clicca qui.