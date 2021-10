In Italia casi di Covid in calo da 5 settimane

La Sicilia torna in zona bianca. A livello nazionale altri 2.938 nuovi contagiati e 39 morti. In Toscanai nuovi casi diminuiscono dell'11,9%

ROMA — Da 5 settimane consecutive, in Italia, i nuovi di contagi da Covid sono in calo e da sabato anche la Sicilia lascia la zona gialla e torna bianca. Lo certifica la Fondazione indipendente Gimbe che rileva però un decollo troppo lento della somministrazione della terza di vaccino ai fragili per malattia, agli immunodepressi, agli ultraottantenni e agli ospiti delle rsa: allo stato attuale hanno ricevuto la terza dose solo il 2,4% del totale, ovvero 185mila su una platea di 7 milioni e 600mila persone interessate a livello nazionale.

La tendenza al calo dei contagi si sta verificando anche in Toscana dove dal 28 Settembre al 25 Ottobre i nuovi casi sono diminuiti dell'11,9% rispetto alla settimana prima, grazie soprattutto alla campagna vaccinale: al momento ha completato il ciclo di immunizzazione il 72,3% dei residenti mentre ha ricevuto almeno una dose l'80,4%.

Per quanto riguarda il bollettino di oggi, in Italia sono stati individuati 2.938 nuovi positivi nelle ultime 24 ore, 300 in meno rispetto a ieri a fronte di 297.356 tamponi. Il tasso di positività è quindi risalito allo 0,99% sul totale dei test (compresi quelli di controllo su contagiati già noti) mentre sul fronte delle nuove diagnosi il tasso di posività resta stabile all'1,1%.

Sono invece 41 le vittime, 2 in più rispetto alle 39 di ieri.

Migliora ulteriormente la situazione negli ospedali: i ricoverati in terapia intensiva a livello nazionale sono 403, 12 in meno, e nei reparti ordinari 2.824, 48 in meno.

