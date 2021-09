Vaccini, Toscana prima per dosi somministrate

La Toscana al primo posto della classifica del report vaccini: le dosi somministrate sono il 91% su quelle consegnate dal Commissario Figliuolo

ROMA — Non era mai accaduto dall'inizio della campagna vaccinale ed oggi la Toscana arriva in prima posizione per i vaccini effettuati sulle dosi consegnate, cioè il 91% delle dosi arrivate in Toscana sono state somministrate.

Dietro, in seconda posizione ci sono l'Emilia- Romagna e il Molise con il 90,9% e la Lombardia con il 90,6%.

In Toscana ad oggi sono state somministrate 5.206.745 dosi di vaccino anti-Covid su 5.722.828 consegnate.