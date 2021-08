Afghanistan, gli Usa concludono l'evacuazione: il decollo degli ultimi aerei e i festeggiamenti dei talebani Afghanistan, gli Usa concludono l'evacuazione: il decollo degli ultimi aerei e i festeggiamenti dei talebani

martedì 31 agosto 2021

È morto Morini bandiera toscana della Juventus

Francesco Morini (foto da wikipedia)

Aveva 77 anni e in carriera ha giocato in bianconero per undici anni, fino al 1980. Difensore roccioso che in quasi 600 partite non ha mai fatto gol