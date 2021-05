Treviso, incidente deltaplano: il video della tragedia Treviso, incidente deltaplano: il video della tragedia

Cronaca domenica 09 maggio 2021 ore 19:46

Weekend di sangue, morto un pilota al Mugello

Un uomo di 59 anni è deceduto dopo un incidente in moto sulla pista, dove ieri era rimasto ferito un altro centauro. In Toscana 4 morti in due giorni