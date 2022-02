Schianto contro un muro, ragazza di 21 anni muore

La tragedia è avvenuta ieri sera. Fra le ipotesi dei Carabinieri anche che la giovane abbia cercato di evitare un animale selvatico

CAPANNOLI — Una ragazza di 21 anni originaria di Perignano, frazione di Casciana Terne-Lari, ha perso la vita ieri sera in un incidente stradale. Si chiamava Beatrice Tani.

Per cause in corso di accertamento, la giovane, che stava guidando, ha perso il controllo dell'auto ed è finita contro il muro di un'abitazione all'angolo fra via Volterrana e via di Solaia. Un impatto tremento che le ha procurato lesioni fatali.

I residenti della casa colpita dall'auto hanno dato immediatamente l'allarme ma, quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, per la ragazza non c'era più niente fare. Dai primi riscontri, non ci sarebbero altri veicoli coinvolti nell'incidente ma le indagini delle forze dell'ordine sono in corso e i Carabinieri non escludono che la 21enne abbia sterzato bruscamente nel tentativo di evitare un animale selvatico.

La procura ha disposto l'autopsia sul corpo della vittima.

Notizia in aggiornamento