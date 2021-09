Mps chiude 50 filiali, 800 lavoratori a rischio

La comunicazione arriva direttamente dalla banca Monte dei Paschi di Siena, in Toscana sono 8 gli sportelli che chiuderanno, ecco dove

SIENA — Sono 50 le filiali Mps che chiuderanno in tutta Italia, di queste 8 in Toscana. L’annuncio delle chiusure degli sportelli arriva da Banca Monte dei Paschi di Siena comunicato ai sindacati per quanto riguarda il Piano di Ristrutturazione 2017-2021 (già approvato dalla Commissione Europea). A rischio, secondo quanto annunciato dai sindacati, sono oltre 800 lavoratori, 834 per la precisione e per il 24 Settembre è stato già annunciato un sciopero di 24 ore.

Le filiali che chiuderanno sono una a Piombino, a Massa e Cozzile, Impruneta, Montelupo Fiorentino, Cortona, Castiglion Fibocchi, Massa.

Fuori Toscana, nell’elenco delle filiali Mps da cessare ci sono altri 8 sportelli in Lombardia, 3 in Friuli Venezia Giulia, uno in Liguria, una filiale in Piemonte, 4 in Veneto, 6 in Emilia Romagna, una in Umbria, 9 nel Lazio, una filiale nelle Marche, 4 in Campania, 2 in Calabria, una in Puglia e una in Sicilia.