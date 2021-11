Un'altra notte di allerta per temporali in Toscana

La Protezione civile regionale ha esteso il codice giallo. Più colpiti l’Arcipelago toscano e la costa centro sud, in arrivo anche vento e mareggiate

TOSCANA — L'aria fredda sulle zone nord-occidentali della penisola si sta spostando verso sud-ovest con conseguenti condizioni di forte instabilità sulle zone occidentali della Toscana.

Per questo motivo la sala unificata della Protezione civile regionale ha emesso un'allerta meteo con codice giallo per rischio allagamenti e frane in corso fino alle 7 di domani mattina lunedì 15 Novembre.

Codice giallo anche per vento e mareggiate dalle 21 di questa sera, domenica, fino alle ore 9 di domani, lunedì 15 Novembre.

Infine il codice giallo per temporali forti, già in corso, durerà fino alle 7 di domani mattina.

Tra il pomeriggio e la sera di oggi, domenica, sono previste piogge diffuse sulle zone occidentali della regione, tra sparse e isolate altrove. Previsti inoltre temporali, più probabili sull'Arcipelago e le zone costiere centro-meridionali.

Lunedì sono attese piogge durante la notte, più probabili sempre sulla costa centro-meridionale e sull'Arcipelago. Possibili temporali, più probabili sull'Arcipelago.

Tra il pomeriggio e la sera di oggi, domenica, possibili temporali in particolare sull'Arcipelago e le zone costiere centro-meridionali. Domani, lunedì possibili temporali durante la notte, più probabili sull'Arcipelago.

Dalla sera di oggi, domenica, e fino alla mattina di domani, lunedì, sono attese raffiche da est, sud-est, fino a 80-100 chilometri orari sull'Arcipelago e la costa centro-meridionale e fino a localmente 60-80 sulla costa settentrionale e le zone interne del grossetano.

Infine dalla sera di oggi, domenica, e fino alla mattina di domani, lunedì, previsto mare molto mosso sull'Arcipelago e sulle coste del grossetano. Sull'Arcipelago possibile mare fino a localmente agitato.