Canarie: terremoto di magnitudo 4,5 provoca nuovo fiume di lava, altri 300 evacuati Canarie: terremoto di magnitudo 4,5 provoca nuovo fiume di lava, altri 300 evacuati

Attualità sabato 16 ottobre 2021 ore 08:50

Ufficiale, i diciottenni possono votare per il Senato

Non sono arrivate richieste di referendum confermativo per la riforma costituzionale. In Toscana ci saranno, nel 2023, 90mila elettori in più