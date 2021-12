Un boato nella notte e la palazzina crolla giù

Lombardia, Fontana: «Lombardia in zona gialla? Speriamo di non cambiare colore»

Lo spaventoso cedimento è avvenuto poco prima delle 6. I residenti nell'edificio sono stati trovati davanti alle macerie e portati in ospedale

PIEVE A NIEVOLE — L'allarme è scattato alle 5.45: all'improvviso, con un boato agghiacciante, un'abitazione situata in via Ponticelli è crollata su se stessa, quasi polverizzata.

Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto hanno trovato i residenti nell'edificio davanti alle macerie, sotto shock ma apparentemente illesi. I sanitari del 118 li hanno comunque portati in ospedale. Una squadra del nucleo cinofili sta accertando che non vi siano persone ferite sotto i detriti.

I pompieri stanno procedendo alla rimozione delle masserizie e alla messa in sicurezza di tutta l'area. In corso gli accertamenti per individuare le cause del crollo e per verificare la stabilità degli edifici confinanti.

Foto Vigili del Fuoco

Foto Vigili del Fuoco

Notizia in aggiornamento