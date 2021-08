Vaccini agli adolescenti anche dal medico di famiglia

Dopo i pediatri, dal 17 Agosto anche i medici di famiglia vaccineranno contro il Covid in ambulatorio i ragazzi dai 12 anni in su

FIRENZE — In Toscana anche i medici di famiglia vaccineranno gli adolescenti contro il Covid in vista della riapertura delle scuole. Un nuovo impegno dopo la campagna di vaccinazione degli ultraottantenni condotta nei mesi scorsi, che ha contribuito a raggiungere sul territorio regionale una delle più alte coperture in Italia, il 97,8% degli over80 residenti, pari a 316.684 anziani.

La novità è stata annunciata dall’assessore regionale alla salute Simone Bezzini dopo la sottoscrizione dell'accordo fra la Regione Toscana e i sindacati Fimmg, Snami e Smi.

La data di partenza è il 17 agosto, quando le dosi del vaccino Pfizer saranno consegnate ai medici di famiglia per essere somministrati alle ragazze e ai ragazzi dai 12 anni compiuti in su.

La seconda dose sarà effettuata a distanza di soli 21 giorni dalla prima, con l’obiettivo di accelerare il più possibile i tempi di copertura vaccinale, soprattutto in considerazione dell’imminente nizio del nuovo anno scolastico.

“Abbiamo dato, anche questa volta, piena disponibilità per aiutare gli studenti a tornare a scuola in presenza, in attesa che si dia seguito al precedente accordo, per vaccinare gli under 60" hanno commentato il segretario regionale Fimmg Alessio Nastruzzi, il presidente regionale Snami Alessio Lambardi e il segretario regionale Smi Nicola Marini.

Nelle prossime settimane quindi la vaccinazione ai giovanissimi sarà offerta in contemporanea dalla medicina generale, dai pediatri di libera scelta, dalle aziende sanitarie nei centri vaccinali e, per tutto il mese di Agosto, anche sulle spiagge, nel camper appositamente attrezzato per il progetto GiovaniSìVaccinano (per vedere le tappe del camper clicca qui).