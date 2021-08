Dal 16 Agosto vaccini senza prenotazione dai 12 ai 18 anni

Il commissario Figliuolo ha chiesto le Regioni corsie preferenziali per chi ha da 12 a 18 anni. Sollecitazioni anche per chi lavora nello sport

TOSCANA — E' ufficiale: a partire dal 16 Agosto le Regioni italiane dovranno essere attrezzate per garantire una corsia preferenziale ai ragazzi di età compresa fra i 12 e i 18 anni per far sì che si vaccinino il più rapidamente possibile contro il Covid, anche senza la necessità di prenotare la somministrazione.

Lo ha chiesto ai presidenti delle Regioni e delle Province autonome il commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo in vista della riapertura delle scuole a Settembre ma non solo: in una lettera inviata ai governatori, Figliuolo fa esplicito riferimento anche allo sport.

"L'organizzazione di corsie preferenziali avrà risvolti positivi anche per incentivare la ripresa in sicurezza sia delle attività sportive sia di quelle finalizzate al benessere psicofisico per i più giovani".

A questo scopo, su richiesta di Figliuolo i governatori dovranno "fare ogni sforzo" anche per favorire il "completamento della vaccinazione del personale tecnico che opera presso gli impianti sportivi o presso associazione sportive".

In Toscana già da alcuni giorni è possibile vaccinarsi senza prenotazione nel camper di Vaccini in spiaggia, l'iniziativa promossa dalla Regione nell'ambito del progetto GiovaniSìVaccinano (per saperne di più clicca qui). Vedremo quali saranno le corsie preferenziali per incentivare ulteriormente la vaccinazione degli under18. Attualmente, il 70% di quelli residenti in Toscana non ha ricevuto neppure la prima dose.