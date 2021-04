Vaccini, riaperte le registrazioni per i vulnerabili

Ad oggi hanno ricevuto la prima dose 50.538 persone ultrafragili. Centinaia di chiamate al numero verde Prontovaccino riservato agli ultraottantenni

FIRENZE — Il portale regionale per le vaccinazioni contro il Covid (prenotavaccino.sanita.toscana.it) è stato aperto nel pomeriggio di oggi per la registrazione delle persone con elevata vulnerabilità, così definite in relazione alla propria patologia sulla base di un apposito elenco della Regione Toscana. Aperte anche le agende di prenotazione vere e proprie per le persone a elevata fragilità che si sono registrate prima del 31 marzo. In questo caso, gli appuntamenti ancora disponibili sono quelli che vanno dal 23 aprile al 7 maggio 2021.

Alle ore 18 di oggi, 16 aprile, hanno ricevuto la prima dose di vaccino 50.538 persone a elevata vulnerabilità e 10.354 invece la seconda.

Grande successo per Prontovaccino, il nuovo servizio della Regione per la prenotazione del vaccino da parte degli ultraottantenni che non sono stati ancora chiamati dal medico di famiglia. Sono già 1.150 gli over 80 che, in difficoltà a prenotarsi sul sito web regionale, hanno utilizzato il numero verde 800117744. In Toscana vivono circa 320mila over 80: alle ore 18 di oggi 16 aprile, sono 256.285 gli anziani che hanno ricevuto la prima dose di vaccino e 104.028 coloro ai quali è stata somministrata la seconda dose.