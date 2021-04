Ultraottantenni all'assalto del vaccino anti-Covid

Prenotazioni aperte sul portale regionale per andare a vaccinarsi nei centri delle Asl. Centinaia di chiamate al numero verde Prontovaccino

FIRENZE — Ai toscani il vaccino anti-Covid piace, per lo meno a chi ha più di 80 anni. Questa mattina sono stati attivati dalla Regione i due canali alternativi alla procedura standard per gli ultraottantenni, finora chiamati direttamente dal medico di famiglia, e l'assalto è stato immediato, soprattutto al numero verde Prontovaccino 800117744: nel giro di pochi minuti dall'apertura c'erano già 800 chiamate in coda.

Aperto alle prenotazioni degli ultraottantenni anche il sito prenotavaccino.sanita.toscana.it. mentre sono scomparsi dal portale regionale i riquadri riservati alle categorie prioritarie (operatori sanitari, dipendenti della scuola e forze dell'ordine): in questa fase si procede per fasce di età, ultraottantenni (vaccinati con il siero Pfizer), nati dal 1941 al 1951(ma in questo caso niente prenotazioni almeno fino a lunedì prossimo per mancanza di vaccini AstraZeneca), più la finestra riservata agli estremamente fragili (vaccinati col siero Moderna).

Alle 10.30 di oggi sono state somministrate in Toscana 946.035 dosi di vaccino anti-Covid. Le persone che hanno ricevuto anche il richiamo sono 256.182.

Per quanto riguarda gli ultraottantenni, sono state somministrate 351.598 dosi e gli anziani che hanno ricevuto anche il richiamo 100.535. La Toscana è, al momento, prima in Italia per somministrazione di prime dosi agli over80 e ultima per la somministrazione dei richiami.