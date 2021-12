Canale rischia di allagare le fabbriche vicine

I vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio per liberare dai detriti due grate di acciaio che ostruendosi avevano messo a repentaglio la zona

PRATO — I vigili del fuoco di Montemurlo sono intervenuti questo pomeriggio a Prato in via Dino Campana, in zona Santa Lucia, per liberare dai detriti un piccolo corso d’acqua.

Il canale rischiava di tracimare e di allagare alcune fabbriche.

I pompieri hanno provveduto a liberare due grate di acciaio che si erano ostruite e a consentire così l ‘abbassamento del livello dell’acqua. L’intervento è durato circa un’ora.