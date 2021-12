Foto e video osceni con bambini, arrestato un pratese

Milano, prenotazioni tamponi molecolari in tilt e lunghe code

E' stata l'Europol a segnalare i file pedopornografici su un account cloud criptato La Polizia postale ha poi rintracciato l'utente

PRATO — Erano bambini tra 4 e 14 anni i protagonisti di foto e video pedopornografici custoditi nel computer del 54enne pratese finito in arresto dopo le indagini della polizia postale.

E' stata l'Europol a segnalare quei file osceni sul web su un account cloud criptato. Gli investigatori pratesi, coordinati dai colleghi del compartimento fiorentino, sono riusciti a risalire all'identità dell'utente, il pratese di 54 anni.

L'uomo è stato arrestato per detenzione di ingente quantità di immagini e video realizzati mediante l’utilizzo di minori degli anni 18.

La pedopornografia online, riferisce la nota della PolPosta, ha visto un'impennata nel periodo di emergenza Covid-19. Per i genitori il consiglio è di non lasciare mai bambini e adolescenti da soli in balìa del web.