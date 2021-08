Per l'attore Jude Law nuova visita a Montepulciano

Il divo inglese, protagonista di pellicole e siere di successo, protagonosta di un post sulla pagina Facebook "Consorzio vino nobile"

MONTEPULCIANO — Jud Law, sex simbol, noto e stimato attore, con quel glamour tutto britannico, di celebri film e serie tv è tornato a Montepulciano. Un amore quello dello star sistem nei confronti dalla Toscana che trova ogni giorno conferme.

A postare immagini con Law la pagina Facebook del "Consorzio Vino Nobile" che scrive anche come didascalia: "in questi giorni Jud Law è tornato a Montepulciano .... Che stia cercando casa? Magari vuole diventare produttore di Vino Nobile di Montepulciano anche lui ...".

L'attore viene ritratto in un collage di alcuni scatti, in cui non si è mai sottratto a farsi fotografare nello stupendo borgo della Valdichiana. In t-shirt nera, giacca o camicia: un fascino che non bada al look, un sorriso, quasi enigmatico, che non può non conquistare chiunque.