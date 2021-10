Ore di angoscia per un fungaiolo disperso

Non si trova, non risponde al cellulare. Nella notte le ricerche dell'uomo, anche con l'ausilio di un elicottero della Marina Militare

MARLIANA — Sono ore di angoscia per il cercatore di funghi di 80 anni di cui non si hanno più notizie dalla tarda mattinata di ieri nei boschi di Serra Pistoiese, nel territorio comunale di Marliana. Le ricerche a tappeto portate avanti fin dalle prime ore del pomeriggio da soccorso alpino, guardia di finanza e vigili del fuoco non hanno dato esito. E cala la notte.

Non si smetterà di cercare, anzi: in nottata è intervenuto anche l'elicottero della Marina Militare dalla base di Luni, nello Spezzino. I vigili del fuoco del comando di Pistoia hanno allestito in paese un Posto Comando Avanzato che, con le unità Tas (Topografia applicata al Soccorso), sta coordinando le squadre di terra, unità cinofile e droni.

L'anziano, uscito per cercare funghi, non ha fatto rientro e ha risposto al telefono cellulare che ha con sè. Lo spiegamento di forze per le ricerche include anche cani molecolari del soccorso alpino giunti dal Piemonte, mentre nel pomeriggio sono stati effettuati numerosi sorvoli della zona di parte dell'elicottero Drago del nucleo vigili del fuoco di Arezzo. Tutto senza risultato.

Negli ultimi giorni una ventina di persone si sono perse nei boschi della Toscana mentre cercavano funghi, rimanendo vittime di cadute e altri incidenti che hanno reso necessarie complicate operazioni di ricerca e recupero. In 4 casi gli incidenti hanno avuto esito mortale.