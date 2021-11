Ritardo treni e info sbagliate, pendolari nel caos

Da due giorni problemi sulla linea via Pontassieve: i dati dei monitor non coincidono con quelli della app Fs. Giannelli: “Intervenga la Regione”

VALDISIEVE — Oltre ai ritardi anche la beffa: le informazioni che compaiono sui monitor delle stazioni non coincidono con quelle diffuse da Ferrovie tramite l’app. I pendolari della Valdisieve vivono ancora una volta giornate caotiche: ieri e oggi tanti i treni che non hanno rispettato l’orario peraltro non comunicato correttamente dai tabelloni. A raccogliere le proteste di chi viaggi verso o da Firenze lungo la tratta ferroviaria via Pontassieve è ancora una volta Giampaolo Giannelli, capogruppo Centrodestra Dicomano.

“Anche oggi, 10 novembre, i ritardi si abbattono in maniera copiosa su numerosi convogli della tratta regionale Firenze Borgo San Lorenzo; in particolare stavolta riguardano i treni via Pontassieve. Il regionale 18944 viaggia con 41 minuti di ritardo, il 18946 oltre 10 minuti di ritardo, il 18938 oltre 30 minuti di ritardo. Ovviamente, a cascata, ci saranno ripercussioni anche per i regionali che circoleranno nelle ore successive” spiega Giannelli.

“Anche ieri, 9 novembre, sulla stessa tratta ci sono stati numerosi convogli regionali in ritardo; il tutto, però, con una aggravante, segnalata da numerosi pendolari. Una costante incongruenza, cioè, tra quanto segnalato sui tabelloni nelle stazioni e quanto indicato sulla app che dovrebbe indicare, con precisione, la situazione della circolazione dei treni in tempo reale”.

“Che ci siano ritardi va male, malissimo, ma oramai rientra, purtroppo, nella quotidiana battaglia dei pendolari, che sono esasperati e talvolta rassegnati” sottolinea l’esponente dei Centrodestra Dicomano. “Ma che anche le informazioni siano così fallaci ed errate, beh questo non è assolutamente tollerabile. Auspichiamo che davvero Regione Toscana e Trenitalia facciano in modo da rendere almeno la app e le informazioni corrette; non è infatti possibile che oltre ai ritardi i pendolari debbano subire anche le conseguenze negative che derivano da informazioni errate”.