Vaccini, ventenni alla carica, 17mila prenotazioni in un'ora

Boom di prenotazioni per il vaccino anti-Covid dei nati nel 1992 e 1993. Iniziate le somministrazioni ai 22mila maturandi che hanno fermato la dose

FIRENZE — E' iniziata la corsa al vaccino degli under30, oggi in un'ora sono stati 17mila i nati nel 1992 e nel 1993 a prenotare il vaccino anti-Covid sul

portale regionale, prenotavaccino.sanita.toscana.it.



A disposizione dei 28-29enni toscani ci sono 45mila dosi di vaccino che saranno somministrati fino al primo Agosto.

La prenotazione degli under30 si è aperta oggi e proseguirà per tutta la settimana fino ad arrivare ai 16enni: domani, 8 Giugno toccherà ai nati nel 1994-1995; il 9 ai nati nel 1996-1997; il 10 Giugno ai nati nel 1998-1999; l'11 giugno ai nati nel 2000-2001-2002, e infine, il 12 Giugno ai nati negli anni 2003-2004-2005.

Sono iniziate anche le vaccinazioni per i maturandi che si sono prenotati in tre giorni, su 33mila sono 22mila che si vaccineranno prima della maturità. Adesso la prossima tappa è il via libera alle vaccinazioni dai 12 anni in su.