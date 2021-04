Covid, l'età media dei nuovi casi è 40 anni, altri 22 morti

In Toscana 737 nuovi casi in 24 ore, risale al 17% il tasso di positività sulle nuove diagnosi di infezione. In aumento anche i ricoverati gravi

FIRENZE — Nel primo giorno della nuova zona gialla in Toscana risale il tasso di positività all'infezione da SarsCov2 e tornano ad aumentare anche i ricoverati, sia nei raparti Covid ordinari che di terapia intensiva.

Nel nuovo bollettino regionale i nuovi positivi sono 737 ma a fronte di soli 11.600 tamponi: come avviene ogni domenica c'è stato un calo di operatività dei laboratori. I casi sospetti sottoposti a test sono stati 4.260 ed è risultato positivo il 17,3% contro l'11.5% di ieri, quasi il 6% in più.

Nel bollettino regionale di oggi sono stati registrati anche 22 nuovi decessi: 11 uomini e 11 donne con un'età media di 81 anni e residenti rispettivamente 6 in provincia di Firenze, 1 nel pratese, 4 a Pistoia, 2 a Massa Carrara, 1 in Lucchesia, 4 nel pisano, 4 a Siena. Il totale delle vittime sale a 6.062.

I guariti oggi sono 890 in più e portano il totale a 194.818 (rappresentano l'87,1% del totale dei casi di contagio dall'inizio dell'epidemia).

Gli attualmente positivi sono oggi 22.671, ancora in calo dello 0,8% rispetto a ieri. Ci sono 23 ricoverati per Covid in più per un totale 1.728 degenti, di cui 262 in terapia intensiva (10 in più, tasso di occupazione dei posti letto al 40%). Altre 20.943 persone contagiate sono in isolamento a casa con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o prive di sintomi (198 in meno rispetto a ieri). In aumento le persone in isolamento dopo un contatto con i contagiati, oggi sono 32.249 (630 in più rispetto a ieri), così distribuite: Asl Centro 13.198, Nord Ovest 10.506, Sud est 8.545.

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (711 confermati con tampone molecolare e 26 da test rapido antigenico):

- 61.336 i casi complessivi ad oggi a Firenze (224 in più rispetto a ieri), 20.253 a Prato (87 in più), 20.922 a Pistoia (61 in più),

- 12.460 a Massa (27 in più), 23.227 a Lucca (60 in più), 27.396 a Pisa (91 in più), 16.411 a Livorno (52 in più),

- 20.555 ad Arezzo (80 in più), 12.467 a Siena (42 in più), 7.969 a Grosseto (13 in più).

La Toscana resta al 13mo posto in Italia come numerosità di casi (comprensivi di residenti e non residenti), con circa 6.054 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 6.644 per 100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Prato con 7.878 casi per 100.000 abitanti, Pistoia con 7.173, Pisa con 6.552.